"كذبة أبريل".. مزاح يؤدي للموت وآخر يثير الهلع والفوضى.. وهذه قصته

المصدر: هيا بجبوج - الإمارات اليوم

يوم كذبة أبريل، والذي يصادف بتاريخ الأول من أبريل من كل عام، تقليد سنوي يتم الاحتفال به من خلال إطلاق بعض الشائعات أو الأخبار التي غالبا ماتكون غير صحيحة أو من خلال إجراء المقالب، ويطلق على الأشخاص الذين يصدقونها "ضحايا كذبة نيسان".

انتشرت فكرة كذبة نيسان لتشمل دائرة أوسع من العائلة والأصدقاء، حيث تقوم بعض الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام بنشر قصص وهمية أو أخبار غير صحيحة، ويتم الكشف عن حقيقتها في نهاية الخبر أو في اليوم التالي.

وعلى الرغم من شعبية هذا اليوم حول العالم منذ القرن التاسع عشر، إلا أنه ليس عطلة عامة ولا يعرف الكثير عن أصول هذه التقليد.

كذبة أبريل تاريخياً

يمكن القول أن التقليد المتعلق بكذبة أبريل يعود إلى عام 1508 في فرنسا، وترجع أول إشارة لكذبة أبريل أو أحمق أبريل إلى الشاعر الفرنسي إيلوي دي إمفيرال حين ذكر مصطلح "أحمق أبريل" بالضبط في أحد كتاباته.

فيما يشير بعض الكتاب إلى أن كذبة أبريل نشأت في العصور الوسطى، حيث اعتادت فرنسا وبعض المدن الأوروبية الاحتفال بيوم راس السنة في الأول من أبريل وفقا للتقويم الغريغوري المعتمد آنذاك، إلا أن أولئك الذين احتفلوا برأس السنة في الاول من يناير سخروا من الذين يحتفلون به في تاريخ الأول من أبريل وأطلق عليهم حمقى أبريل، كما تأخرت مدن أخرى باعتماد الأول من يناير تاريخا لبدء السنة الجديدة، ولم يتم اعتماد تاريخ الاول من يناير تاريخا رسميا للاحتفال برأس السنة حتى عام 1564.

وفي عام 1539 كتب الشاعر الفلمنكي "إدوارد دي دين" عن أحد النبلاء الذي أرسل عبيده في مهام حمقاء في الأول من أبريل ليرتبط ذكر الحمقى بهذا التاريخ.

أما في هولندا فيعزى أصل يوم كذبة أبريل غالبا إلى النصر الهولندي في واقعة بريل من عام 1572، حيث هُزم الدوق الإسباني "الفاريز دي توليدو" وجيوشه وأطلق عليهم آنذاك مصطلح "حمقى أبريل".

ويرتبط تاريخ الأول من أبريل في بريطانيا، باليوم الذي خدع فيه الناس ليقوموا بزيارة برج لندن ورؤية الأسود التي تم غسلها هناك.



بلدان وتقاليد يوم كذبة أبريل

المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، تتوقف المقالب والمزاح المتعلق بكذبة نيسان بعد الظهر، حيث كشف مسح أجري في الخمسينيات من القرن العشرين، أنه في المملكة المتحدة، وفي البلدان التي تحمل نفس تقاليدها، يتوقف المزاح في منتصف النهار، ويشار إلى الشخص الذي يستمر بكذبة نيسان إلى ما بعد منتصف النهار بأحمق أبريل.

إيرلندا

في إيرلندا ، يقوم صاحب المقلب بتكليف أحد ضحايا كذبة أبريل بإيصال رسالة مهمة لشخص ما، وعلى ذلك الشخص أن يوصلها بدوره لشخص آخر، إلى أن تفتح الرسالة التي تحمل عبارة.. "أنت أحمق.. أرسلها لشخص آخر الآن".

بولندا

يعد يوم الأول من أبريل يوما لإلقاء النكات في تقليد يعود إلى عدة قرون، وفي هذا اليوم يتم إخبار الناس العديد من النكات، كما يتم إعداد العديد من الخدع من قبل وسائل الإعلام التي تتعاون غالبا لجعل "المعلومات" أكثر مصداقية وحتى المؤسسات العامة.

دول الشمال

يحتفل الدنماركيون والفنلنديون والأيسلنديون والنرويجيون والسويديون بكذبة أبريل، من خلال وسائل الإعلام الإخبارية التي تنشر قصة كاذبة في 1 أبريل، كما تنشر مواد صحفية كاذبة في الصحف.



في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا والمناطق الناطقة بالفرنسية في سويسرا وكندا، غالبا ما يُعرف تقليد 1 أبريل باسم "سمكة أبريل"، ويحاول فيه الناس إلصاق ورقة على شكل سمكة على ظهر الضحية دون أن يلاحظ.

البلدان الناطقة بالإسبانية

في العديد من البلدان الناطقة بالإسبانية والفلبين، يعد "يوم الأبرياء المقدس" احتفالا شبيها بيوم كذبة أبريل، لكن يتم الاحتفال به في أواخر ديسمبر (27 ، 28 أو 29 ) بحسب الموقع الجغرفي.

كذبة أبريل ونتائج كارثية

أخاف زوجته حتى الموت

قرر مزارع بولاية تينيسي الأميركية في عام 1896 أنه سيكون من المضحك أن يرتدي قناعا لإخافة زوجته، حيث تفاجأت الزوجة برجل القناع على باب المنزل، فأغمي عليها وماتت في غضون ساعة.

وتزوج الثنائي قبل بضعة أشهر فقط،ودخل الزوج بحالة من الحزن والاكتئاب بعد الحادثة.



المياه تدب الرعب في قلوب سكان مدينة كاملة

في عام 2002 ، نشر مذيع محطة إذاعية بمدينة كانساس سيتي،خبرا يفيد بأن مياه الصنابير المحلية تحوي على مستويات عالية من أول أكسيد الهيدروجين الأمر الذي يؤدي إلى ظهول تجاعيد في البشرة، مما أثار حالة من الذعر بين المستمعين.

إلا أن أول أكسيد الهيدروجين هو الاسم الكيميائي للمياه، وتلقت الشرطة مئات المكالمات الأمر الذي أحدث فوضى في المدينة.

جسم غريب يهدد مدينة بأكلمها

نشرت صحيفة الغد الأردنية في عام 2010 خبرا تصدر الصفحة الأولى مفاده أن جسما فضائيا غامضا هبط بالقرب من إحدى المدن، كما شوهدت مخلوقات غريبة بالقرب منه، فانتشرت حالة من الهلع بين السكان الذين شعروا بالخوف الشديد من إرسال أطفالهم إلى المدارس فيما طرح المسؤول في البلدة فكرة الإخلاء الكامل للمكان.

انهيار جرف جبلي

في عام 2001، قام مذيع راديو بنشر إشاعة عن إمكانية رؤية حطام سفينة التايتانيك في أحد المواقع الجبلية شرق سوسيكس ببريطانيا، وتوجه المئات لتلك القمة، إلا أن جزءا منها بدأ بالانهيار، فيما طوقت الشرطة المكان وأطلقت دعوات للسكان بالعودة مباشرة، ولم يمض يومان على الحادثة حتى انهارت القمة بأكملها في البحر.