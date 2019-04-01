مقتل أثرى نساء روسيا و3 آخرين في تحطم طائرة بألمانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي 5 أشخاص، بينهم إحدى أثرى النساء الروسيات، مصرعهم بتحطم طائرة خاصة وحادث سير بالقرب من مكان تحطم الطائرة في ألمانيا.

وأعلنت شركة S7 الروسية للخطوط الجوية عن تحطم طائرة خاصة من نوع Epic-LT بالقرب من مطار "إيغلسباخ" في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر في الشركة أنه كان على متن الطائرة 3 مواطنين روس، لقوا حتفهم جميعا.

ومن بين الضحايا عضو مجلس إدارة الشركة نتاليا فيليوفا التي تصنفها مجلة "فوربس" في المرتبة الرابعة لأغنى للنساء الروسيات لعام 2018، وتقدر ثروتها بـ 600 مليون دولار.

وفي أعقاب الحادث، وقع على الطريق السريع في المنطقة ذاتها حادث سير اصطدمت فيه سيارة شرطة متجهة إلى مكان تحطم الطائرة بسيارتين.

وأسفر الحادث الثاني عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، بحسب بيان للشرطة الألمانية.