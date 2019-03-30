بالفيديو.. شاهد لحظة طرد ممثل شهير من الطائرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب طرد الممثل التركي الشهير، أركان بيتيكايا، من على متن طائرة ركاب في تركيا، بعد جدال حاد مع الركاب.

وقالت مصادر صحافية تركية إنّ بيتيكايا كان تحت تأثير الكحول عندما اندلع الجدال على متن الطائرة، ما دفع بطاقم الطائرة إلى طرده منها، بعد التسبب بإلازعاج.

وعلى الرغم من نفي الممثل التركي فعل شيء، إلا أنّ عدداً من ركاب الطائرة تبرعوا ليكونوا شهوداً على ما حصل.

وكان أركان طالب منذ أشهر بمنع الكحول والتدخين، وتعرّض حينها لموجة انتقادات، ثم عاد وتراجع عن تصريحاته.

شاهد الفيديو: