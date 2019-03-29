لماذا يبصق لاعبو كرة القدم الماء بدلا من ابتلاعه ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "dailyactive" البريطاني تقريرا يفسرالعادة الغريبة التي يكررها لاعبو كرة القدم اثناء المباريات حيث يرشف اللاعب القليل من الماء ثم يبصقه بدلا من ابتلاعه.

ويقول التقرير ان هذه الحركة تسمى "مضمضة الكربوهيدرات" وليس كما يعتقد كثيرون أنها لترطيب حلق اللاعب من الجفاف، إذ يتمضمض اللاعب بمحلول لمدة 5 إلى 10 ثوان ثم يتخلص منه سريعا، لأن المضمضة بمحلول الكربوهيدرات والذي يسمى بـ"إلكترولايتس"، يعزز من مستوى الرياضيين في النشاطات ذات الجهد العالي والتي تدوم مدتها حوالي الساعة.

وتساعد المضمضة على الحفاظ على توازن السوائل خلال المباراة والشعور بالانتعاش والنشاط، ويعود سبب عدم ابتلاع هذا المحلول إلى تسببه بالألم للاعبين في حال وصوله إلى المعدة، بسبب خلوها من الدم الذي يتم ضخه إلى العضلات أثناء الحركة.

كما تجنب المضمضة اللاعبين العديد من الأعراض الهضمية، خاصة إذا كان تركيز المحلول قويا.