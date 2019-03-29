سبب مفاجىء لإصابة الأطفال بأمراض في القلب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفاجأ باحثون بنتائج دراسة جديدة في كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس، أظهرت أنّ الحوامل اللواتي يتناولن نظاماً غذائياً غنياً بالدهون والسكر، قد ينجبن أطفالاً يعانون من مشكلات في القلب.

وقال الباحثون، إنه في الدراسة التي أُجريت على الفئران، كانت الأمهات اللواتي تناولن نظاماً غذائيا غير صحي قبل الحمل وخلاله، أكثر عرضة لإنجاب أطفال بقلوب ضعيفة.

ومن المثير للدهشة أن هذه المشكلات الصحية استمرت لثلاثة أجيال على الأقل، حتى لو لم تكن الفئران الأصغر سنا تعاني من البدانة وتتبع حمية غذائية عادية.

ووجد الباحثون، أن معظم أطفال الأمهات المصابات بالبدانة، يعانون من زيادة في وزن البطين الأيسر الذي يضخ الدم من القلب. وفي البشر، عادة ما يكون الوزن الزائد للبطين الأيسر علامة على ضعف عضلة القلب، ما قد يؤدي إلى فشله.