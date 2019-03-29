سهير رمزي تخلع الحجاب: مرحلة وانتهت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الفنانة المصرية سهير رمزي، إنها اكتشفت بعد فترة أن حجابها "ليس حجابا حقيقيا وإنما هو نوع من الاحتشام".

وأضافت رمزي التي اختارت الحجاب منذ سنوات طويلة، خلال لقائها مع برنامج تلفزيوني : "بقيت ملتزمة عقب وفاة أمي وتزوجت، وبصّيت لحجابي لقيته احتشام مش حجاب، فابتديت أخفف شوية بعدما كبرت شوية"، موضحة أن فترة الحجاب كانت مرحلة وانتهت.

وتابعت: "مرحلة وانتهت، ودلوقتي مرحلة تانية، وأنا بتعامل مع ربي، وكل واحد ليه قوة احتمال وطاقة، وسن معينة الواحد يخفف، إحنا كبرنا، بشوف واحدة محجبة ولابسة بنطلون ضيق، هو ده حجاب؟ لأ، وفيه حاجات كتير لازم نحجبها الأول، النية والأخلاق والكلام".