"واتس اب" يطرح 3 تغييرات كبرى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يطرح "واتس اب" ميزة جديدة في المتصفح الجديد المدمج في التطبيق، يوفر إمكانية البحث العكسي عن الصور، بالأخص داخل رسائل الدردشة المتبادلة بين أصدقائه أو في أي من المجموعات التي ينضم لها، والتي ستكون إما محددة بدردشة معينة أو تشمل جميع الرسائل التي تبادلها المستخدم عبر "واتس اب".

- معلومات إعادة التوجيه:

ستقدم تلك الميزة معلومات إضافية للمستخدم عن عدد المرات التي تم فيها إعادة توجيه رسالة معينة أرسلها للآخرين.

وستظهر الميزة في قسم "معلومات الرسائل"، والتي يمكن الوصول لها عن طريق "نقرة مطولة" على الرسالة المراد معرفة المعلومات عنها.

ولن يتم تفعيل تلك الميزة، إلا للرسائل التي تم إرسالها إلى أكثر من شخص، وليس إلى شخص واحد فقط.

- تكرار إعادة التوجيه:

ويطلق على تلك الميزة اسم "Frequently forwarded"، والتي توفر معلومات إضافية عن الرسالة التي تم توجيهها أكثر من 4 مرات متتالية أو أكثر.