طائرة ركاب بريطانية تهبط "بالخطأ" في أسكتلندا بدلا من ألمانيا

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز)، أمس، عن طريق الخطأ في مطار أدنبرة الاسكتلندي، فيما وجهتها المفترضة كانت من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة دوسلدورف الألمانية. ولم يدرك الركاب ما حدث إلا بعد الهبوط وسماع «مرحباً بكم في أدنبرة».

وبعدما أدرك طاقم الطائرة الخطأ، أعيد تزويدها بالوقود لتنطلق مجدداً نحو دوسلدورف التي وصلتها بتأخير يزيد على ثلاث ساعات ونصف الساعة من الموعد الأساسي.

وصرحت متحدثة باسم شركة الطيران البريطانية: «نعمل مع دبليو دي إل أفييشن التي سيرت الرحلة نيابة عن بريتش إيرويز لتحديد أسباب هذا الخطأ».

وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان: اعتذرنا للعملاء عن هذا الخلل في رحلتهم وسوف نتصل بهم جميعاً بشكل فردي. ولم يُعرف بعد عدد الركاب الذين تأثروا بالخطأ.

وأضافت أن الطيار لم يخطئ في الطريق، ولكن الخطأ سببه المعاملات الورقية، الأمر الذي جعل مكتب مراقبة الحركة الجوية في أدنبرة يسمح للطائرة بالسير في هذا الطريق.

وقالت إحدى المسافرات إن الركاب انتظروا في مطار أدنبرة وتناولوا كل الأطعمة الموجودة في الطائرة.

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