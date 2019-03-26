متى يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بالسكري؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة ألمانية أن التاريخ ‫الأسري يرفع خطر إصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول، إذ تزداد ‫احتمالية إصابة الطفل به في حال إصابة الوالدين.

ونصح الباحثون الأهل بإجراء اختبار للأجسام المضادة للسكري في الدم، ففي حال وجود اثنين ‫من الأجسام المضادة على الأقل، ستزداد احتمالية إصابة الطفل بالسكري ‫بشدّة. ومع ذلك، يمكن أن يُصاب الطفل بالسكري رغم عدم وجود أجسام مضادة في ‫دمه».

‫وأوضح إختصاصي الغدد الصماء الألماني الدكتور، مارتن هولدر أن السكري من النوع الأول يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، ‫حيث يهاجم جهاز المناعة البنكرياس دون سبب معلوم حتى الآن.