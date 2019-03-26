متى يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بالسكري؟

وجدت دراسة ألمانية أن التاريخ الأسري يرفع خطر إصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول، إذ تزداد احتمالية إصابة الطفل به في حال إصابة الوالدين.
ونصح الباحثون الأهل بإجراء اختبار للأجسام المضادة للسكري في الدم، ففي حال وجود اثنين من الأجسام المضادة على الأقل، ستزداد احتمالية إصابة الطفل بالسكري بشدّة. ومع ذلك، يمكن أن يُصاب الطفل بالسكري رغم عدم وجود أجسام مضادة في دمه».
وأوضح إختصاصي الغدد الصماء الألماني الدكتور، مارتن هولدر أن السكري من النوع الأول يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة البنكرياس دون سبب معلوم حتى الآن.