مفاجأة في حقيبة يد المديرة المالية في "هواوي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت السلطات الكندية أنها عثرت على أجهزة من إنتاج شركة "آبل" الأميركية في حقيبة المديرة المالية لشركة "هواوي" مينغ وانتشو بعدما ألقت القبض عليها في مطار فانكوفر الدولي بطلب من الولايات المتحدة، وفق تقرير لـ"بلومبرغ".



وقال التقرير ان السلطات عثرت على هاتف "آي فون 7 بلس"، وجهازي "ماك بوك" و"آيباد" بحوزة وانتشو، في حادثة تثير التساؤلات حول السبب الذي يدفع أحد أكبر مسؤولي "هواوي" إلى استخدام أجهزة شركة أميركية عملاقة منافسة.



وألقت السلطات الكندية القبض على مينغ وانتشو في فانكوفر في الأول من ديسمبر الماضي بناء على مذكرة اعتقال مقدمة من أميركا.



واتهمت الولايات المتحدة كلا من مينغ وشركة "هواوي" وفرع تجاري للشركة يعمل بالولايات المتحدة وشركة "سكاي كوم" لبيع معدات الاتصالات، بارتكاب عمليات احتيال مصرفية ونصب عن طريق الإنترنت والتآمر لغسل الأموال، وترتبط هذه الاتهامات بخروقات محتملة للعقوبات الأميركية على إيران.



وقدّم محامو وانتشو طلباً للحصول على نسخة من البيانات المخزنة على أجهزتها ، ولإغلاق هذه الأجهزة لاحقاً.



وأوضح التقرير أن وانتشو كانت تحمل جهازا واحدا فقط من صنع "هواوي" وهو هاتف "هواوي ميت 20 آر إس" الذكي.



وكانت قد أقامت بدورها دعوى قضائية بحق السلطات الكندية بزعم انتهاكها لحقوقها الدستورية.