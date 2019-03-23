"الشيف نصرت" مُغرق في الديون ومهدد بالإفلاس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يواجه مطعم الشيف التركي الشهير نصرت غوكجه "واحد من أشهر المطاعم التركية" مصاعب مالية جمة رغم النجاح الكبير الذي حققه، ، وسط توقعات بأن تطلق الشركة المالكة له عمليات بيع لسداد الديون المتراكمة.

وبحسب ما نقلت "بلومبرغ"، فإن مجموعة "دوغوس هولدينغ" الاستثمارية التي تملك المطعم، وصلت إلى مستوى مقلق من الديون.

وارتفعت ديون المجموعة الاستثمارية التي يديرها رجل الأعمال فريت شيهينك، بنسبة 17 بالمئة خلال العام الماضي، ووصلت إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار).

ويملك مطعم "نصرت" الشهير بـ"رشة الملح" فروعا في كثير من دول العالم، وبات مقصدا للمشاهير من أجل تناول شرائح اللحم الشهي والاستمتاع باللمسة الخاصة في رش الملح.