6 حقائق لا تعرفها عن الربيع

المصدر: هيا بجبوج - الإمارات اليوم

الربيع فصل من فصول السنة الأربعة للمناطق المعتدلة، يلي الشتاء ويسبق الصيف، وهناك عدة تعاريف للربيع منها التعريف المناخي "نصف فصل" يقع بين الفصل البارد والفصل الحار، وتقويمي يختلف باختلاف التقاويم والرزنامات، ويعد الربيع فصل التجدد والنمو للطبيعة حيث تتفتح الأزهار وتخضر الأشجار، وتعتدل درجات حرارة الهواء، وتنشط الحيوانات بعد سباتها.

وفيما يلي مجموعة من الحقائق عن الربيع:

الإعتدال الربيعي: يعد الاعتدال الربيعي بداية فصل الربيع، ويحدث الاعتدال الربيعي عندما تتحرك الشمس شمالا عبر خط الاستواء، وخلال هذا الوقت ، ينقسم اليوم بالضبط لـ 12 ساعة من النهار، و 12 ساعة من الظلام.

أوقات مختلفة للربيع: يمكن أن يبدأ الربيع في أيام مختلفة، اعتمادا على التقويم الفلكي وتقويم الأرصاد الجوية، حيث يبدأ الربيع فلكياً يوم 7 فبراير في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفي 7 أغسطس في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وينتهي يوم 7 مايو في نصف الكرة الشمالي و7 نوفمبر في نصف الكرة الجنوبي، ويتوسط تاريخي البداية والنهاية الفلكية الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس (النصف الشمالي للأرض) أو 22 سبتمبر (النصف الجنوبي للأرض).

متوسط درجات الحرارة: يمتاز فصل الربيع باعتدال الجو ويكون معدل الحرارة في بدايته 17 درجة في الحد الأدنى و30 في الحد الأقصى وتزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى 21 إلى 35 درجة في منتصف الفصل.

خط الاستواء:يرى الناس الذين يعيشون على خط الاستواء الشمس تمر مباشرة فوق رؤوسهم، وهذا يحدث فقط مرتين في السنة في اعتدال الربيع والخريف.

قمر عملاق: تزامن الاعتدال الربيعي هذا العام مع حدث آخر وهو القمر العملاق، حيث يدور القمر حول الأرض بشكل بيضوي يجعله يقترب ويبتعد من الأرض.

التسمية: يُعرف هذا الموسم باسم "الربيع" منذ القرن السادس عشر، إلا أنه كان يسمى "وقت الربيع" سابقا حيث تم اختصار الاسم والاكتفاء بكلمة الربيع لاحقا.

أعياد الربيع

عيد العمال

في العديد من الدول، يتخذ عيد مايو كمرادف لـ عيد العمال الدولي أو عيد العمال، الذي يُحتفل فيه بإنجازات الحركة العمالية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

شم النسيم

هو مناسبة يتم الاحتفال بها في مصر في فصل الربيع وهو عطلة رسمية في مصر، ويأتي في اليوم التالي لرأس السنة القبطية وعيد القيامة، وينسجم هذا الاحتفال مع موروث ثقافي أقدم حيث كان من أعياد قدماء المصريين في عهود الفراعنة.

رأس السنة الصينية

يعتبر عيد الربيع الصيني أهم الأعياد الصينية التقليدية،وغالبا ما يطلق عليه عيد رأس السنة القمرية الجديدة، لا سيما من قِبل سكان المدن الرئيسية في الصين وتايوان وسنغافورة وماليزيا، يبدأ الاحتفال بهذا العيد عادةً في أول يوم من الشهر الأول في التقويم الصيني وينتهي في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، ويطلق على هذا اليوم مهرجان الفوانيس، هذا وتسمى عشية رأس السنة الصينية الجديدة "تشوشي" وتعني حرفيا "عشية الانتقال للسنة الجديدة".

"مهرجان الألوان" في الهند

يعد مهرجان الألوان الذي يحتفل به الهندوس في الهند أكثر مهرجانات الألوان بهجة وحيوية، وفيه يرش الناس بعضهم بالمياه والمساحيق الملونة.