رهانات على اسم الرضيع الملكي المنتظر في بريطانيا.. و«ديانا» في الصدارة

المصدر: لندن - رويترز

مع دخول ميغان ميركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مراحل الحمل الأخيرة، بدأت المراهنات والتكهنات حول جنس الرضيع المنتظر، ووزنه، وموعد ومكان الولادة.

وانطلقت أقوى المراهنات على الاسم، وتصدر اسم آرثر توقعات مؤسسة وليام هيل للمراهنات، في حال كان الرضيع صبياً، أما إذا كانت فتاة فإن كثيرين يتوقعون أن يختار دوق ودوقة ساسكس اسم الأميرة الراحلة ديانا، والدة هاري.

وقال روبرت آدامز، المتحدث باسم وليام هيل: «اسم ديانا مرشح بنسبة عشرة إلى واحد. ليست هناك مفاجآت.. لكنْ هناك توجه - في الآونة الأخيرة – إلى اسم فيكتوريا بنسبة عشرة إلى واحد، أيضاً، لأن (الناس) يحبونه».

وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلن هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وميغان، أنهما ينتظران ولادة طفلهما الأول في الربيع.

وفي يناير الماضي، قالت ميغان لمحبيها: إنها في الشهر السادس من الحمل، مضيفة أنها وهاري لا يعلمان نوع الجنين.

وأظهرت رهانات مؤسسة وليام هيل، هذا الأسبوع، أن معظم التكهنات تذهب إلى أنها فتاة، في حين تساوت التوقعات في حالة الصبي.

وقالت كيتي بيليس، مديرة العلاقات الإعلامية في مؤسسة بيتفير للمراهنات، إن كثيرين يراهنون على أنها فتاة، والاسم المفضل هو ديانا، بنسبة خمسة إلى واحد.