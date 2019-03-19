مفاجأة من أقوى رجل في العالم لرياضيي الأولمبياد الخاص

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ، اليوم، الرياضيون المشاركون في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بحضور هافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل صراع العروش، وأقوى رجل في العالم، لليوم الثاني على التوالي.

وكان بيورنسون، أقوى رجل في العالم، ولاعب كرة السلة السابق، قد حضر في زيارة إلى أدنيك يوم أمس، قبل التوجه مساء اليوم إلى استاد شرطة دبي لتشجيع فريق الأولمبياد الخاص الآيسلندي في منافسات ألعاب القوى.

وفي تعليق له خلال زيارته، عبر بيورنسون عن حبه للإمارات، واستمتاعه بزيارات مواقع الألعاب قائلًا: "القيم والثقافة التي شهدتها هنا رائعة، كما أن الجميع لطفاء".

وبعد لقاء الرياضيين في أدنيك واستاد شرطة دبي على مدار يومين متتاليين، قال بيورنسون: لقد أمضيت أوقاتًا مميزة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، ومن الرائع أن أتواجد هنا. لقد حضرت بهدف لقاء الفريق الآيسلندي وتشجيع أبناء بلدي. ولا شك أن الأولمبياد الخاص يمثل حدثًا مميزًا، كما أن هؤلاء الرياضيين يلهمونني حتى أكون شخصًا أفضل".