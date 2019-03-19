الاكتئاب يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكد باحثون بريطانيون المخاوف الطبية التي كانوا يخشون إعلانها في السابق، وهي أن هناك ارتباطا بين الاكتئاب وأمراض الشرايين والقلب، إذ يمكن للاكتئاب أن يكون مدخلا رئيسيا الى الإصابة بمثل هذه الأمراض، والعكس صحيح، حيث يمكن للمصابين بأمراض القلب أو ممن شهدت عائلاتهم حالات وفاة بسبب القلب، أن يصابوا بالإكتئاب.

وقال مدير البحث الذي أجري في جامعة كامبريدج الدكتور جولام خاندكر، إن الدراسات تربط بشكل وثيق بين الكآبة وأمراض القلب بعد اختبارات أجريت على أكثر من ثلاثمئة وستين ألف مريض، حيث تبين أنهم يشتركون في آليات بيولوجية شائعة، ومن عضوين مختلفين - الجهاز القلبي الوعائي والدماغ"

وأضاف الدكتور خانداكر، أن ما يؤكد هذه النتائج أيضا، الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن حوالي 40 في المائة من المرضى يعانون من الاكتئاب بعد نوبة قلبية، في حين أن 15 في المائة من المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية يعانون من أشكال حادة من حالة الصحة العقلية.