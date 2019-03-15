بالفيديو.. تفاصيل عن مرتكب الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع اعلامية عالمية بعض التفاصيل عن المشتبه به المحتمل في العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا مما أسفر عن مقتل 49 من المصلين وإصابة آخرين

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مرتكب العمل الإرهابي المحتمل هو أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو الذي أطلق النار من بندقيته داخل المسجد، حيث أسقط كل المتواجدين بالمسجد.

وأضافت الصحيفة أن القاتل المحتمل عرف نفسه باسم "برينتون تارانت" على "تويتر".

وكان المجرم يقوم بتصوير نفسه في بث مباشر عبر تويتر أثناء ارتكابه العملية الإرهابية أثناء صلاة الجمعة.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للقاتل المحتمل مع صور لأسلحته، وقد كُتب عليها بعض العبارات.

من جانبها قالت "العربية" أن القاتل نشر بياناً من 73 صفحة على "تويتر"، قبل ارتكاب المذبحة، يتوعد من خلاله بـ "هجوم إرهابي".

كما تداولت حسابات على "تويتر" صوراً لأسلحة استخدمها مطلق النار على المسجد تظهر صندوق سيارة مطلق النار وبه أسلحة أوتوماتيكية، فيما ظهر المتهم بمقطع فيديو مصور قبيل دخوله المسجد وتنفيذه المجزرة بحق المصلين.

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