فازت باليانصيب 30 مرة في يوم واحد!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فازت سيدة أمريكية من ولاية فرجينيا تدعى ديبورا براون، 30 مرّة بجائزة اليانصيب في يومٍ واحد فقط، وقد بلغت قيمة الجوائز 150 ألف دولار.



تقول براون أنّها "في البداية اشترت 20 تذكرة من محطة وقود في مقاطعة تشيسترفيلد وعليهم الأرقام نفسها، كما بادرت في وقتٍ لاحق خلال اليوم نفسه إلى شراء 10 بطاقات أخرى تتضمن نفس تشكيلة الأرقام، ومن ذات الموقع". وأضافت: "عندما علمت أنني فزت بالجائزة، كدت أصاب بنوبة قلبية".

ولفتت السيدة إلى أنها "لديها العديد من المشاريع والخطط، كما أنها ستقوم بتجديد بعض الأمور في منزلها".