"دورة المياه" تحوّل مسار طائرة ركّاب!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حولت طائرة تابعة لخطوط "توماس كوك" الجوية كانت متجهة من فنلندا إلى إسبانيا مسارها، وهبطت في أحد مطارات اسكتلندا، والسبب أغرب من كلّ التوقعات.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. أنّ الطائرة، التي أقلعت من مدينة كوبيو في فنلندا باتجاه جزيرة غران كناري في إسبانيا، قامت بتحويل مسارها إلى مطار "غلاسكو" في اسكتلندا بسبب انسداد في حمام الطائرة

وأوضحت التقارير أنّ الطائرة كانت قد قطعت من رحلتها مسافة 3 ساعات، وبقي على وصولها إلى مقصدها 4 ساعات أخرى قبل أن تقوم بالالتفاف والدوران ثم الهبوط في مطار "غلاسكو".

والطائرة، وهي من طراز "إيرباص إيه 321"، تتسع لنحو 220 مقعداً، وتحتوي على 4 حمامات، ولكن لم يعرف ما إذا كانت كل الحمامات معطلة أم واحداً فقط.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران المشغلة للطائرة، "توماس كوك"، في بيان إنّه تم تغيير مسار الرحلة "دي كاي 1358" المتجهة من كوبيو إلى غران كناري ثم هبطت في غلاسكو.

وأشارت إلى أنّ الطائرة بقيت في مطار غلاسكو لمدة ساعة حيث "تم حل المشكلة في الحمامات"، ثم أكملت طريقها إلى جزر الكناري.

وعبرت المتحدثة باسم الشركة عن اعتذارها للمسافرين بسبب التأخير في الوصول، من دون أن توضح طبيعية المشكلة ولا ما إذا شملت كل الحمامات على الطائرة.