غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 15 و 25 كم / ساعة، وتصل إلى 35 كم / ساعة على البحر.

وأضاف أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج ويصبح متوسط ظهرا وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 03:01، أما الجزر الأول فسيحدث عند الساعة 08:02 والجزر والثاني عند الساعة 20:40. وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:57 والمد الثاني عند الساعة 23:11 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.