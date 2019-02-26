ترامب: إطلاق سراح رهينة أميركي كان محتجزا في اليمن

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه تم إطلاق سراح مواطن أمريكي كان مختطفا في اليمن لمدة 18 شهرا.

وكتب ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن داني بورش عاد إلى زوجته وأبنائه.

وقال ترامب في ثلاث تغريدات حول إطلاق سراح بورش "إن استعادة داني تعكس أفضل ما يمكن أن تنجزه الولايات المتحدة وشركاؤها".

وشدد ترامب على التعاون الدبلوماسي والاستخباراتي والأمني المستمر والمكثف بين الولايات المتحدة وشركائها الأجانب، مثنيا على دعم الإمارات العربية المتحدة في إعادة داني إلى وطنه.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أيضا إنه تم إطلاق سراح بورش ، مكررا ما قاله ترامب في التعبير عن "الامتنان العميق للإمارات العربية المتحدة وشعبها وقيادتها في تسهيل إطلاق سراح السيد بورش".

وذكر بومبيو في بيان أن بورش محتجز كرهينة في العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2017.

وأضاف: "اليوم هو بسلام وآمن، وقد عاد إلى زوجته وأبنائه"، مشيرا إلى أن الأسرة طلبت أن يتم الحفاظ على خصوصيتها.