لأول مرة.. إسقاط الجنسية البريطانية عن داعشية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت بريطانيا قراراً بإسقاط الجنسية عن مواطنة حاربت مع تنظيم "داعش" في سوريا، وهو القرار الأول من نوعه في تاريخ البلاد منذ أن برزت هذه الظاهرة وأثارت جدلاً واسعاً.

وأصدر وزير الداخلية البريطاني #ساجد_جاويد، وهو مسلم من أصول باكستانية، قراراً بإسقاط الجنسية البريطانية عن المواطنة #شاميما_بيجم البالغة من العمر 19 عاماً والتي هربت في العام 2015 من شرق لندن إلى سوريا وانضمت إلى تنظيم "داعش" للقتال في صفوفه، وهو القرار الذي يعني أنه لن يصبح بمقدورها العودة إلى الأراضي البريطانية بعد الآن.

وتحولت شاميما إلى حديث وسائل الإعلام وموضع جدل على شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا بعد أن أبدت رغبتها علانية بالعودة إلى بلدها بريطانيا بعد أن أنجبت مولوداً جديداً، كما ناشدت الجمهور البريطاني التعاطف معها ودعم مطلبها بالعودة الآمنة إلى المملكة المتحدة.