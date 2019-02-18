قرقاش: على الدوحة التخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حل دربه واضح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ان "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم".

وأضاف قرقاش أنه "وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح".