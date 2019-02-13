كلوني: ميغان ماركل تتعرض للمضايقات مثل الأميرة ديانا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال الممثل الشهير جورج كلوني، إن وسائل الإعلام تضايق ميجان ماركل دوقة ساسكس، مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة، بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير.

وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميجان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي، عندما أصبحت الممثلة الأمريكية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية. وتنتظر ميجان طفلها الأول، الأمر الذي زاد اهتمام الإعلام الزائد بالفعل.

وقال كلوني لمجلة هو الأسترالية: «إنهم يلاحقون ميجان ماركل في كل مكان. تتعرض للملاحقة والتشهير».

وأضاف: «إنها امرأة حامل في الشهر السابع، وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة، بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه».

قال الممثل الشهير جورج كلوني، إن وسائل الإعلام تضايق ميجان ماركل دوقة ساسكس، مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة، بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير. وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميجان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي، عندما أصبحت الممثلة الأمريكية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية. وتنتظر ميجان طفلها الأول، الأمر الذي زاد اهتمام الإعلام الزائد بالفعل. وقال كلوني لمجلة هو الأسترالية: «إنهم يلاحقون ميجان ماركل في كل مكان. تتعرض للملاحقة والتشهير». وأضاف: «إنها امرأة حامل في الشهر السابع، وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة، بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه». من ناحية أخرى، أكد كلوني أنه سيعود للتلفزيون بعد غياب 20 عاماً ليقدم مسلسلاً مقتبساً من رواية (كاتش-22) الكلاسيكية، سيذاع عبر خدمة هولو للبث على الإنترنت، وتدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، ويناقش فكرة «جنون» الحرب. - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/db50cc50-5156-4b81-ac21-79b58ca9beef#sthash.2nAOQAYB.dpuf - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/db50cc50-5156-4b81-ac21-79b58ca9beef#sthash.2nAOQAYB.dpuf

قال الممثل الشهير جورج كلوني، إن وسائل الإعلام تضايق ميجان ماركل دوقة ساسكس، مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة، بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير. وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميجان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي، عندما أصبحت الممثلة الأمريكية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية. وتنتظر ميجان طفلها الأول، الأمر الذي زاد اهتمام الإعلام الزائد بالفعل. وقال كلوني لمجلة هو الأسترالية: «إنهم يلاحقون ميجان ماركل في كل مكان. تتعرض للملاحقة والتشهير». وأضاف: «إنها امرأة حامل في الشهر السابع، وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة، بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه». من ناحية أخرى، أكد كلوني أنه سيعود للتلفزيون بعد غياب 20 عاماً ليقدم مسلسلاً مقتبساً من رواية (كاتش-22) الكلاسيكية، سيذاع عبر خدمة هولو للبث على الإنترنت، وتدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، ويناقش فكرة «جنون» الحرب. - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/db50cc50-5156-4b81-ac21-79b58ca9beef#sthash.2nAOQAYB.dpuf - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/db50cc50-5156-4b81-ac21-79b58ca9beef#sthash.2nAOQAYB.dpuf