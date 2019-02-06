القمر يقابل الأرض كالشمس في هذا اليوم من الشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يترقب العالم قبل نهاية الشهر الجاري ظاهرة فلكية أخاذة تتمثل بظهور القمر أكبر حجما وأكثر سطوعا من المعتاد.

فقد ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن القمر الدامي سيظهر مرة جديدة في التاسع عشر من فبراير، بشكل أكبر ومختلف عن المرة الأولى التي حدثت في الرابع من فبراير، حيث سيقابل الأرض مثله مثل الشمس، مشكلا ظاهرة كونية نادرة من نوعها يطلق عليها اسم"قمر الثلج الكامل".

ويعد هذا القمر العملاق هو الثاني من بين 3 أقمار عملاقة سيشهدها عام 2019، في حين وقبل يوم على نهاية شهر فبراير، أي في السابع والعشرين منه، يمكن لهواة الفلك أن يشاهدوا أيضا آخر الظواهر الفلكية في هذا الشهر، المتمثلة في رؤية كوكب عطارد.

وسيكون عطارد عند أعلى نقطة له في الأفق، ويمكن مشاهدته في الجزء الغربي من الأرض، بعيد غروب الشمس مباشرة.