ارتفاع أسعار الذهب

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب قليلاً، أمس، بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس، لكن صعود الدولار وأسواق الأسهم العالمية قلص المكاسب.

وبحلول الساعة 1855 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.2% إلى 1314.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1308.20 دولار في آخر جلسة.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في تسوية العقود الأميركية الآجلة عند 1319.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم نحو 1% في المعاملات الفورية مسجلا 1378 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.2% مسجلة 15.83 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 0.4% إلى 814.50 دولار.