مقتل 9 أشخاص في حريق بباريس والشرطة تعتقل امرأة

المصدر: باريس -د ب أ

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إنه قد تم إلقاء القبض على امرأة، بعد اندلاع حريق بمبنى سكني في حي ثري بباريس الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الاقل.



وقال المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، إن الشرطة اعتقلت امرأة كانت تعيش في المبنى المؤلف من ثمانية طوابق، والذي يقع في الدائرة السادسة عشرة بالمدينة، مضيفا أن المرأة لديها تاريخ مرضي لاصابتها بمشاكل عقلية، وأنها يتم التحقيق معها حاليا للاشتباه في إضرامها النيران.



وأوضح أن هناك نحو 30 شخصا آخرين أصيبوا في الحريق، من بينهم ثمانية من رجال الاطفاء.

ويبدو أن الحريق قد اندلع في الطابق السابع أو الثامن بالمبنى، مما يجعل عملية مكافحة الحريق أمرا صعبا .وعلى الرغم من السيطرة على الحريق في الساعة السابعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)، استمرت عمليات الانقاذ حتى ظهر اليوم.



وقد تعين إخلاء المبنى - الذي قالت محطة "فرانس إنفو" إنه تم بناؤه في سبعينيات القرن الماضي - بالكامل. كما تم إجلاء سكان من عدة مبان قريبة.

وقد طلب الكثير من سكان المبنى السكني النجدة من النوافذ، كما فر بعضهم إلى سطح المبنى. وتم انقاذ آخرين بواسطة السلالم.



