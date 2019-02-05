"واتس آب" يعد بحزمة من التحديثات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعتزم تطبيق "واتس آب" الكشف عن العديد من التحديثات المميزة هذا العام وفق تسريبات تقنية، لزيادة تعداد مستخدمي التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار.

وتعتبر ميزة "النمط المظلم" من المواصفات التي طال انتظارها في تطبيق المراسلات الفورية الشهير، وهي التي تجعل قراءة الرسائل عبر"واتس آب" أقل ضررا على أعين المستخدمين.

وستتيح هذه الميزة التي يتوقع دمجها في "واتس آب" هذا العام قراءة النصوص البيضاء على خلفية داكنة اللون.

ووعد "واتس آب" بالعمل على الكود الخاصة بهذه الميزة ضمن تطبيقها، دون أن يحدد موعدا نهائيا لإطلاقها، مرجحا أن يحدث ذلك العام الجاري.

ومن المرجح أيضا إضافة ميزة أمنية مهمة في التطبيق هذا العام وهي "بصمة الإصبع"، والتي ستكون ضرورية عند فتح التطبيق للتحقق من هوية المستخدمين، وتجنب وقوع الرسائل في أيدي أشخاص غير مصرح لهم بقراءتها.