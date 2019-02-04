تابعوا البث المباشر لمراسم الاستقبال الرسمي لقداسة البابا فرنسيس في قصر الرئاسة في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصل إلى البلاد أمس قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدمت مجموعة من الأطفال باقات من الورود ترحيباً بزيارة ضيف البلاد.

تابعوا البث المباشر لمراسم الإستقبال الرسمي لقداسة البابا فرنسيس في قصر الرئاسة في #أبوظبيhttps://t.co/gINBH6wUep — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 4, 2019