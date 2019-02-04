حافظ على رئتيك واتبع هذه النصيحة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصحت دراسة أميركية بإضافة الفاكهتين العنب والتوت البري إلى النظام الغذائي للمحافظة على صحة الرئة وحمايتها من التلف.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة جونز هوبكينز بولاية ماريلاند، أن الأشخاص الذين يتناولون معظم الأطعمة التي تحتوي على نوع معين من الفلافونويد والأنثوسيانين التي توجد في الفواكه والخضراوات داكنة اللون مثل العنب الأحمر والتوت البري والبطاطا الأرجوانية، حافظوا على أفضل وظيفة لصحة الرئة مع تقدّمهم في السن.

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وأشارت إلى أن تلك الفواكه والخضراوات الداكنة تساعد في حماية الرئتين من التلف، والحفاظ على وظائفها، والحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وكانت دراسات سابقة أجراها الباحثون قد أظهرت أن الأطعمة المصنعة مثل اللحوم المعالجة، مرتبطة بانخفاض حاد في وظائف الرئة، فيما وجدت الدراسة الجديدة أن أولئك الذين تناولوا كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات ذات الألوان الداكنة لمسوا استقرارا في وظائف الرئة لديهم.