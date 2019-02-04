وسادة ذكية تلغي صوت الشخير

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طور باحثون في جامعة شمال إلينوي في الولايات المتحدة وجامعة تشونغ يوان في تايوان وسادة عالية التقنية تلغي الشخير، حيث تمتص الوسادة صوت الشخير عن طريق تقنية "مكافحة الضوضاء".

وتلتقط المايكروفونات الموصولة بأماكن عدة في الوسادة الأصوات على اختلاف أنواعها وحدتها، ثم يتم تحليل الصوت الذي تلتقطه مكبرات صوت خاصة عن طريق خوارزمية تقوم بإلغاء الضجيج.

ثم ينشئ برنامج الكمبيوتر الخاص بالوسادة أصواتا مع شكل الموجة المقلوب فيكون له تأثير إلغاء الضجيج، ويمكن التحكم بالوسادة من خلال تطبيق خاص وفقا لما جاء في موقع "ميرور البريطاني".

وأدت تقنية إلغاء الضوضاء الموجودة في الوسائد إلى تقليل الضجيج بنسبة 31 ديسيبل، فيما يتفق خبراء السلامة على حد أعلى لتعرض الانسان لشدة الصوت يبلغ 85 ديسيبل، وتؤدي أي زيادة في التعرض لهذه الشدة لفترات طويلة الى حدوث اضرار في السمع.

ويمكن أن توفر الوسائد الإلكترونية الأمل للأشخاص الذين يعيشون مع شركاء يشخرون، ويعتمدون حاليا على أجهزة مثل مشبك الأنف وسدادات الأذن للتقليل من صوت الشخير.