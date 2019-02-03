اغتيال الكاتب والروائي العراقي علاء مشذوب أمام منزله في كربلاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد مصدر أمني بأن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء السبت الكاتب والروائي العراقي المعروف علاء مشذوب بالقرب من باب منزله وسط محافظة كربلاء، وذلك بحسب مصدر أمني.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن 13 رصاصة باغتت مشذوب بينما كان عائدا إلى منزله في مدينة كربلاء على متن دراجة هوائية، ما أدى إلى وفاته على الفور.

من جانبه نعى اتحاد أدباء وكتاب محافظة كربلاء الأديب الراحل، إذ كتب أمين الشؤون الثقافية والمالية في الاتحاد، نوفل الحمداني، على صفحته في موقع فيس بوك: "بقلوب تعصرها الفجيعة وتدميها صدمة الفقد، ينعى اتحاد أدباء وكتاب كربلاء الروائي الدكتور علاء مشدوب".

وكان مشذوب قد ولد العام 1968، وتخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد عام 1992-1993، وحصل على ماجستير في الفنون جميلة عام 2009، وعلى شهادة دكتوراة في نفس الاختصاص عام 2014.

وأصدر عدة أعمال روائية وأدبية منها جمهورية الخان ومدن الهلاك – الشاهدان، وفوضى الوطن، وجريمة في الفيس بوك وآدم سامي – مور، والمجموعة القصصية ربما أعود إليك و مجموعة آخرى بعنوان زقاق الأرامل.