العثور على أجزاء من طائرة" سالا "

المصدر: باريس-د ب ا

عثر محققون على وسادتين لمقعدين يرجح أنهما من الطائرة المنكوبة التي كانت تقل لاعب كارديف سيتي الإنجليزي المفقود إيميليانو سالا، قرب أحد شواطئ مدينة نورماندي الفرنسية.

وذكرت "سكاي نيوز" البريطانية، أن السلطات الفرنسية عثرت يوم الاثنين على الوسادتين قبالة شاطئ سورتانفيل على مقربة من غورينسي، الموقع الذي اختفت فيه الطائرة عن الرادار يوم 21 يناير.

وقال مكتب تحقيقات الحوادث الجوية في بريطانيا، إنه تلقى من نظيره الفرنسي إخطارا بالعثور على بقايا المقعدين، وقال في بيان: "من خلال فحص أولي خلصنا إلى أنه من المرجح أن تكون من الطائرة المفقودة".

ولم يتم العثور على أثر للاعب الأرجنتيني سالا والطيار البريطاني ديف إيبوستون، فيما تقول شرطة غورينسي إن احتمالات نجاتهما من الموت ضعيفة للغاية.