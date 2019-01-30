علقت بالمصعد 3 أيام دون أن ينتبه لها أحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن فريق الإنقاذ الأميركي بمانهاتن في نيويورك، من إنقاذ عاملة نظافة بقيت عالقة بمصعد لثلاثة أيام متتابعة دون أكل ولا شرب. وبسبب عطب المصعد بقيت السيدة عالقة بين الطابقين الثاني والثالث من منزل مستقل قيمته المالية تناهز 20 مليون دولار.

وبحسب ما نقلته صحيفة "دايلي ميل" فإن السيدة المدعوة "ماريتس فورتاليزا" قد حوصرت في المصعد منذ يوم الجمعة إلى غاية الإثنين، وفقا لما ذكرته السلطات.

ويبدو أن السيدة كانت لوحدها في البيت المستقل لذلك لم يعرف أحد أنها محاصرة إلى غاية عودة الزوجين صباح الاثنين. وكان أحد الأشخاص الذين تحدثوا لـ"دايلي ميل" قال إن المنظفة كانت بمثابة أحد أفراد عائلة ستيفنز.

وتم نقل هذه السيدة البالغة من العمر 53 عاما الى المستشفى بعد إنقاذها ، وهي في حالة جيدة.