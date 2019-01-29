دب أسود ينقذ طفلًا تاه 3 أيام في غابة متجمدة





عثر في مقاطعة كرافن، بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على طفل صغير فقد في الغابة لمدة 3 أيام.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن الطفل كيسي هاثاوي، البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط، كان يلعب في الفناء الخلفي لدار جدته مع طفلين آخرين، حيث اختفى ولم يعد إلى المنزل.

وكانت درجة الحرارة قد انخفضت في ذلك المساء إلى 6 درجات مئوية، ولم يكن الطفل يرتدي ملابس مناسبة تدفئه في هذا الطقس البارد.

وأطلقت عملية بحث عن الطفل بمساعدة مروحيات ودرونات ومتعقبي أثر وغواصين.

كما مشطت الغابة مجموعة من المتطوعين بحثا عن الطفل المفقود، والذين لم يتوقفوا عن البحث إلا بعد أن طلب منهم ذلك بسبب الرياح الباردة والمطر الغزير.

وبعد ث3 ايام من البحث عثر رجال الإنقاذ على الطفل كيسي هاثاواي، عالقًا وسط شجيرات شائكة، بالقرب من مكان اختفائه من منزل جدته، بعد أن نجا بأعجوبة من الموت بمساعدة دب أنقذه من الموت المحقق، حسب رواية أقارب الطفل.

حيث اخبر كيسي بعد عودته سالما، أخبر الشرطة وعائلته أن دبا كان يرعاه طوال فترة غيابه.

فيما قالت عمته بيرنا في تصريحات إن "المعجرات تحصل".