خبراء حول العالم يوصون بالعمل 4 أيام في الأسبوع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوصى خبراء اقتصاديون بتقليص ساعات العمل، وتطبيق نظام العمل بـ4 أيام في الأسبوع، وذلك خلال مشاركتهم بمنتدى الاقتصاد العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي عقد مرخرا .

وقال آدم غرانت عالم النفس بكلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا: «أعتقد أن لدينا تجارب جيدة تظهر أن تقليص ساعات العمل، تمكن الناس من تركيز انتباههم بشكل أكثر فاعلية، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى الإنتاج بالقدر نفسه وبجودة أعلى وإبداع» أكثر.

وأضاف غرانت أن تقليص ساعات العمل يجعل الموظفين أكثر ولاءً لشركاتهم التي تمنحهم مرونة أكثر للاعتناء بحياتهم خارج العمل، وذلك حسبما ذكر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشير أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الدول ذات ثقافة ساعات العمل الطويلة غالباً ما تسجل معدلات منخفضة، من حيث الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل.

ومن جانبه، قال روتجر بريغمان، عالم اقتصاد ومؤرخ: «في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، اكتشف رأسماليون كبار أن خفض ساعات العمل أسبوعياً، يجعل الموظفين أكثر إنتاجاً». وضرب بريغمان مثالاً بهنري فورد مؤسس شركة فورد لصناعة السيارات، الذي اكتشف أنه إذا خفض ساعات العمل من 60 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعياً، سيزيد ذلك من إنتاجية موظفيه، لأنهم لن يكونوا متعبين في أوقات فراغهم.