الشرطة البريطانية تحذر ميغان ماركل ..بسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت الشرطة البريطانية وضباط الحماية الملكية دوقة ساسكس، وزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، من مغبة إغلاق السيارة بنفسها.

وتتسم سيارات ماركل وهاري بأن أبوابها ذاتية الإغلاق بإحكام، ويخشى المسؤولون من أنها لن تمكن من العودة إلى داخل السيارة بالسرعة الكافية في حال تعرضها لهجوم.

وجاء تدخل المسؤولين الأمنيين هذا بعد أن استهدف اليمين المتطرف الممثلة السابقة، البالغة من العمر 37 عاماً، والأمير هاري (34 عاماً) بتهديدات.

ويفسر هذا التدخل الأمني السبب وراء ترك ميغان ماركل باب السيارة مفتوحاً عند مشاركتها في أحداث مؤخراً، كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وكانت ماركل حظيت بالمديح باعتبارها متواضعة لمواقفها تجاه إغلاق السيارة بنفسها، وعدم ترك الأمر لأي شخص آخر، الأمر الذي حدث أكثر من مرة، مثل تلك المرة عندما زارت الأكاديمية الملكية للفنون في لندن في سبتمبر الماضي. لكن هذا الحال تغير لاحقاً، وأبقت الباب مفتوحاً أثناء زيارة إلى العاصمة النيوزيلندية أوكلاند في أكتوبر الماضي.