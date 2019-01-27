الإفراج عن الأم التي كادت تقتل ابنها في مصر

قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل الأم التي كادت تقتل طفلها من أجل مفتاح،وذلك مراعاة لظروف الأسرة.

وبحسب موقع " العربية نت " فقد قررت النيابة تعهد الأم كتابيا بعدم التعرض لابنها، مع عمل مراقبة مجتمعية من قبل وزارة التضامن تقدم شهرياً عن الطفل وحالته.

وذكرت الأم وتدعى "هند .ر " في التحقيقات أنها تعمل عاملة نظافة وتبلغ من العمر ٣٥ عاما، وتقيم بمنطقة ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر، معترفة أن الطفل الذي ظهر معها في الفيديو هو ابنها أسامة الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويدرس بالصف الأول الإعدادي.

وقالت إن طفلها نسي مفتاح الشقة بالداخل، وعند عودتها من عملها فوجئت بذلك، وكانت مرهقة وليس معها أموال كافية لاستدعاء نجار يقوم بكسر "كالون" الشقة وشراء آخر مكانه، مضيفة أنها اضطرت لذلك بسبب قلة حيلتها، ولإرهاقها الشديد، وغياب زوجها الذي كان يزور والده في محافظة الفيوم.

وأكدت الأم أنها نادمة على فعلتها، ولم تكن تتوقع أن تتضخم الواقعة بهذا الشكل وتصل لوسائل الإعلام وتحال إلى النيابة وتكون مهددة بالسجن، مشيرة إلى أنها تعمل لمساعدة زوجها في تدبير نفقات الأسرة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على الأم بعد أن ظهرت في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل وحبس أنفاس المصريين وأثار قلقهم، حيث عاقبت طفلها بعد أن نسي مفتاح الشقة التي تقيم فيها الأسرة بالطابق الثالث، وطالبته بالقفز من الشرفة والحصول على المفتاح، وهو ما لم يستطع معه الطفل وظل يصرخ خشية سقوطه ومصرعه.