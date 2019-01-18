أبرز 10 أطعمة "لزيادة الوزن"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في الوقت الذي يسعى فيه كثيرون لإنقاص الوزن الزائد، يعاني آخرون من مشكلة نقص الوزن والتي عادة ما تتعدى النحافة لتصل إلى نقص عن المعدل الطبيعي.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تساعد في اكتساب الوزن الصحي، دون الإضرار بالجسم وفقا لما جاء في موقع العربية:

1 - البطاطا: أفضل خيار لزيادة الوزن الصحية، فهي غنية بالكربوهيدرات والألياف وفيتامين "C".

2 - خبز الحبوب الكاملة: هو مصدر جيد للكربوهيدرات، كما أنه غني بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة التي يمكن أن تزيد من الوزن قليلاً إذا تم تناولها بكثرة.

3 - زبدة الفول السوداني: تناول زبدة الفول السوداني يعتبر من أسهل الطرق لزيادة الوزن دون الإضرار بالصحة، كما أنها غنية بالبروتينات.

4 - الجبن: يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والبروتينات.

5 - الحليب كامل الدسم: من أهم الأمور التي تساعد على اكتساب الوزن التوقف عن استخدام منتجات الألبان منزوعة الدسم والاعتماد على المنتجات كاملة الدسم والتي تحتفظ بخواصها الغذائية وفوائدها من فيتامينات ودهون مفيدة.

6 - اللحوم الحمراء: فهي غنية بالمعادن والدهون الجيدة، والتي ستساعد في إكساب الجسم بعض الوزن إذا تم تناولها من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لكن لا يجب الإكثار منها حتى لا تضر الصحة.

7 - الزبدة: يمكن إضافة القليل من الزبد إلى الوجبات على مدار اليوم، دون الإكثار لضررها على الصحة.

8 - البيض: فتناول البيضة الكاملة يمد الجسم بالكوليسترول الجيد وبكميات كبيرة من فيتامينات "A" و"D" و"E"، ويمكن إضافة البيض إلى وجباتك اليومية للحصول على نتائج جيدة.

9 - الموز: يمكن الاعتماد على الموز للحصول على الطاقة بشكل سريع، فهو غني بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم. وتحتوي الموزة الواحدة على حوالي 100 سعر حراري.

10 - سمك السلمون: إضافة سمك السلمون الغني بالبروتينات والمعادن إلى وجباتك مرتين أو ثلاثا أسبوعياً سيساعدك في اكتساب القليل من الوزن، علاوة على تقوية جهازك المناعي.

وتدخل أصناف غذائية عديدة ضمن قائمة الأطعمة عالية السعرات دون الإضرار بالصحة كالمعكرونة لغناها بالكاربوهيدرات والفواكه المجففه والفواكه الغنية بالسكر والأرز.