حمدان بن محمد: مسؤولية "مجالس دبي للمستقبل" كبيرة لتحقيق ريادتنا العالمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، اجتماعاً لمتابعة آليات عمل وتوجهات مجالس دبي للمستقبل التي أطلقناها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال سموه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست بحضور أخي مكتوم بن محمد اجتماعاً لمتابعة آليات عمل وتوجهات مجالس دبي للمستقبل التي أطلقناها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذه المجالس ستمثل منصة عمل مشتركة لمستقبل قطاعاتنا الحيوية خلال الخمسين عاماً المقبلة".

وأضاف سموه: "مجالس دبي للمستقبل عليها مسؤولية كبيرة في مساعينا لتحقيق ريادتنا العالمية، وقيادتنا تريد دبي مصنعاً للأفكار المبتكرة والجديدة ونطالب مختلف الجهات الحكومية والخاصة العمل معاً لتحويل تلك الأفكار والمبادرات لمشاريع على الأرض لخدمة كل مواطن ومقيم وزائر".