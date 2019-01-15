تسريحة "ذيل الحصان" تدفع رجلاً لقص شعر فتاة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قام رجل مسن من مدينة هونغ كونغ، يبلغ من العمر 65 عاماً، بقص شعر فتاة كانت تجلس أمامه في حافلة عامة.

وألقت الشرطة الصينية القبض على المسن بعد وقوع الحادثة، حسب ما ذكرته صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست"، حيث انزعج الراكب من تسريحة " ذيل الحصان" للفتاة التي كانت تجلس أمامه وكان شعرها طويل يصل الى ركبتيه، ما أجبره على إخراج مقصٍ من حقيبته وبتر شعر الراكبة، وفقا لشهود عيان.

وحاول الرجل المسن الفرار مرات عدة لكن الشرطة قامت بالقبض عليه واتهامه بإلحاق الأذى المادي بالفتاة، وفقاً لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وبعد التحقيق تبين أن الرجل يعمل مصففاً للشعر، ودائماً ما يحمل مقصاً في حقيبته.