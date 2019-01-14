"أغلى طلاق بالعالم" هذه كلفته!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يستعد الملياردير جيف بيزوس لطلاق قد يكلفه ما يقارب الـ68.5 مليار دولار، لكنه لن يفقده السيطرة على عملاق تجارة التجزئة على الإنترنت "أمازون".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر وصفته بالمقرّب من أغنى رجل بالعالم، الذي تقدر ثروته بـ137 مليار دولار، بأن مستقبل "أمازون" آمن رغم قضية الطلاق بين بيزوس وزوجته.

وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة البريطانية عن اسمه ان "هناك تكهنات بحصول الزوجة على نصف أسهم بيزوس بأمازون، والذي يمتلك حصة 16 في المئة، الأمر الذي سيضع مستقبل الشركة في خطر. الأمر ليس على هذا النحو، فأمازون ليست في خطر، كما أن تسوية الطلاق لا يعرف تفاصيلها أحد".

وأوضح أن الصفقة النهائية الخاصة بالطلاق لا تزال قيد الدراسة، ولكن لا خوف على خسارة بيزوس للحصة الأكبر في أمازون، إذ تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك.

وكان مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير بيزوس وزوجته قد أعلنا خيار الطلاق بعد زواج دام نحو 25 عاما.