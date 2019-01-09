الموز يحمي القلب ويغيظ المعدة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد بحث طبي أميركي حديث، أن تناول الموز بشكل يومي يساعد على وقاية جسم الإنسان من الجلطة والنوبات القلبية القاتلة،كون مادة البوتاسيوم الموجودة بكثرة فيه تخلص الشرايين من الترسبات المضرة التي تتراكم مع مرور الوقت.

واعتمد باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية في دراستهم على عينة من الفئران المعرضة بشدة لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأوضحت النتائج أن الفئران التي قدمت لها مستويات منخفضة من البوتاسيوم عانت مشكلات في الشرايين، وفي المقابل، تمتعت الفئران التي نالت نسبة أعلى من البوتاسيوم، بصحة أفضل.

ورغم أهمية الموز، إلا أن الخبراء ينبهون إلى أن الإكثار منه يؤدي إلى آلام في المعدة، فضلا عن الإسهال والشعور بالغثيان.

وتنصح خدمة الصحة العمومية في بريطانيا باستهلاك 3500 ميليجرام من البوتاسيوم بصورة يومية، لكن موزتين اثنتين لا تحتويان سوى ربع هذا المعدل.

كما نصح الخبراء لتعويض النقص الحاصل، بالإقبال على أغذية أخرى مثل البطاطس والقرنبيط الأسود والسمك والدواجن.