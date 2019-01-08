علماء: نظريات أينشتاين ونيوتن أصولها هندية!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار علماء هنود شكوكا حول نظريات ألبرت أينشتاين واسحق نيوتن، وذلك في مؤتمر علمي سنوي. ونسبوا بحوث الخلايا الجذعية إلى الهندوس القدماء، مستندين إلى اقتباسات من نصوص هندوسية قديمة.

جاء ذلك في مؤتمر علمي سنوي قال فيه علماء مشاركون أن الهندوس القدماء قد اخترعوا أبحاث الخلايا الجذعية، وأنكروا اكتشافات ألبرت أينشتاين مستشهدين باقتباسات من نصوص هندوسية قديمة، فيما عبر منظمو المؤتمر العلمي، الذي حضره رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، عن قلقهم إزاء تلك التصريحات التي أطلقها أكاديميون بارزون في المؤتمر واعتبروها مثيرة للسخرية والانتقاد.

إذ أشار رئيس جامعة جنوبية هندية في مؤتمر هذا العام إلى نص هندوسي قديم كدليل على اكتشاف أبحاث الخلايا الجذعية في شبه القارة قبل آلاف السنين. بحسب ما نشره موقع (ذا غارديان) البريطاني.

وقال ناغشوار راو، نائب رئيس جامعة أندرا، الذي كان يخاطب أطفال المدارس والعلماء في المؤتمر، إن ملكاً من ملحمة دينية هندوسية كان لديه أكثر من 20 طائرة، وشبكة من مدرجات الهبوط في ما يعرف اليوم بسريلانكا.

كما أثار متحدث آخر، وهو عالم من جامعة في ولاية تاميل نادو الجنوبية، الدهشة من خلال التشكيك في اكتشافات اسحق نيوتن وألبرت أينشتاين. إذ قال إن إسحاق نيوتن "لم يكن قادراً على فهم" قوة التنافر الجاذبة. بحسب ما نشره موقع (إيفنينغ ستاندارد).

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الهند تصريحات صادرة عن شخصيات بارزة تستشهد بنصوص هندوسية قديمة كدليل صارخ على البراعة التكنولوجية للبلاد. ففي العام الماضي، قال وزير التعليم العالي الهندي ساتيابال سينغ إن نظرية داروين للتطور خاطئة، وتعهد بتغيير المناهج الدراسية الوطنية.