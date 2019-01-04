بريطانيا تحذر روسيا بعد احتجاز مواطن أميركي بريطاني بتهمة التجسس

المصدر: لندن - رويترز

حذرت بريطانيا روسيا، اليوم، من استخدام الأفراد "كبيادق في لعبة شطرنج دبلوماسية" بعد احتجاز مواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والبريطانية في موسكو لاتهامه بالتجسس.

وعبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت عن قلقه الشديد بشأن بول ويلان الذي احتجزه جهاز الأمن الاتحادي الروسي في موسكو يوم الجمعة الماضي للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس.

وقال هنت "لا ينبغي استخدام الأفراد كبيادق في لعبة شطرنج دبلوماسية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا تقديم تفسير لاحتجاز ويلان وستطالب بعودته على الفور إذا تبين أن احتجازه غير قانوني.

وذكر هنت "نشعر بقلق شديد بشأن بول ويلان وعرضنا تقديم مساعدة قنصلية... تقود الولايات المتحدة الجهود لأنه مواطن بريطاني أميركي".

وفتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي قضية جنائية ضد ويلان لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن أنشطة التجسس المزعومة.

وقالت أسرة ويلان إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف جندي سابق بمشاة البحرية وإنه برئ من تهمة التجسس الموجهة له.

وردا على سؤال عما إن كان هناك قلق بشأن أمن بقية البريطانيين الموجودين في روسيا قال هنت "هذا أمر ننظر فيه بجدية ونراجع دائما تحذيرات السفر إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف "إذا رأينا أن هناك حاجة لإجراء تغيير فسنقوم بذلك".

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن مسؤولين بريطانيين طلبوا السماح بتواصل القنصلية مع ويلان.

ونقلت الوكالة عن زاخاروفا أن ويلان يحمل جواز سفر بريطانيا إلى جانب جنسيته الأميركية.