"السلطانة هويام" تقرر العيش في مدينة عربية

المصدر: دبي -يوسف العوضي

استضافت الإعلامية المصرية، إسعاد يونس، في برنامجها الأسبوعي "صاحبة السعادة"، الفنانة التركية الألمانية الشهيرة مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بلقب "السلطانة هويام".

وتناولت يونس مع أوزرلي مختلف المواضيع الفنية وجديد أعمالها، كما صرحت مريم للبرنامج بجاهزيتها للتمثيل في أول فيلم مصري، وبدور رئيسي من بطولتها، بالاشتراك مع الممثل محمد امام.

وناقشت يونس تقارب الثقافات العربية التركية، ودعتها أثناء الحوار لتناول وليمة عشاء مصرية بامتياز، وكان العشاء يحوي على أشهر الأكلات المصرية الشعبية مثل الملوخية والمحاشي وغيرها.

وذكرت مريم ان بعد نجاحها بدور السلطانة هويام، زارت دول عربية عدة، منها الإمارات والسعودية ولبنان ومؤخراً مصر، وأكدت انها قوبلت بحسن الاستقبال، مبدية اعجابها بالأجواء العربية، وقالت إن هناك سحراً خاصاً يجذبها للبقاء فيها.

وأضافت انها في السنة الجديدة تود الانتقال بشكل كلي الى احدى المدن العربية ولكنها لم تقرر أي مدينة بعد، وذكرت دبي وبيروت والقاهرة على وجه الخصوص.