حمدان بن محمد يوجه بمتابعة حالة الإعلامي مروان الحل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمتابعة الحالة الصحية للإعلامي مروان الحل، الذي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المشفى.

حيث أشار الإعلامي منذر المزكي الشامسي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وجه بمتابعة الحالة الصحية للإعلامي مروان الحل وإجراء كل ما يلزم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتعرض الإعلامي مروان الحل لوعكة صحية أدخل على اثرها إلى المشفى السعودي الألماني في دبي، ليتضح أنه أصيب بجلطة في القلب، وعلى الفور أجريت له عملية تكللت بالنجاح، ثم أجريت له عملية ناجحة أخرى في صباح اليوم التالي نقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة ليبقى تحت الملاحظة .