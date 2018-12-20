"خطوبة الطفلين" تستدعي تدخل النيابة العامة في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بخبر خطبة طفلين مصريين لم يتجاوزا الـ15 من العمر، لتصدر النيابة العامة على إثره توجيها لوالدي الطفلين طالبتهما فيه بالنأي بطفليهما عن المواطن التي من شأنها تعريضهما إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكل منهما".

وأشار بيان صادر عن النائب العام إلى أن النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ المصرية، إلى أن التحقيقات بدأت فيما تضمنه المقطع المصور، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين وكذلك الأخصائي المختص بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وتابع البيان: "تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطفل، نظرا لأن ما ورد بالمقطع المصور ينطوي على ما قد يعرض الطفلين إلى ظروف لا تتفق مع عمرهما، ويتعارض مع المصلحة الفضلى لهما وحقهما في النمو النفسي السليم تطبيقا للمبادئ التي تضمنها قانون الطفل".

ويشير تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفاً متزوجون ومطلقون.