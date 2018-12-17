بالصور.. ملكة جمال الكون لعام 2018

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا جراي البالغة من العمر 24 عاما، ملكة جمال الكون لعام 2018 في المسابقة التي استضافتها بانكوك اليوم .

وتعمل جراي، الفلبينية-الاسترالية، مضيفه تلفزيونية ومغنية وعارضة أزياء.

وقالت إنها تعلمت أن تشعر بالامتنان و"البحث عن الجمال" أثناء تعليم الأطفال المحرومين في الأحياء الفقيرة في مانيلا عندما سألها مذيع الحفل ستيف هارفي عن أهم درس في حياتها.

وحصلت تامارين جرين 24 عاما من جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت الفنزويلية ستافاني جوتيريز 19 عاما، على لقب الوصيفة الثانية.

وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين، تنافس على اللقب أفضل 10 متسابقات، وكن من جنوب أفريقيا وفيتنام وفنزويلا والفلبين وكوستا ريكا وكوراكاو ونيبال وكندا وتايلاند وبورتوريكو .

واستضافت بانكوك، للمرة الثالثة، النسخة الـ67 من المسابقة، وكانت آخر مرة استضافت فيها العاصمة التايلاندية المسابقة في عام 2005 عندما فازت الكندية/الروسية المولد ناتالي جليبوفا باللقب.