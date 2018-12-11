سترة ذكية تحمي هاتفك من الضياع!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت مؤسستا غوغل وليفايس الخاصة بالملابس عن إدخال تحديث على سترة ذكية، بحيث يمكنه الآن تنبيه مرتديه تلقائيا حال نسي هاتفه.

وقال موقع "أندرويد بوليس" إن الخاصية الجديدة التي أضيفت للسترة تسمى "Always Together" أو "معا دائما" تقوم بتنبيه المستخدم أوتوماتيكيا في حال ابتعد عن هاتفه لمسافة معينة.

ويجري التنبيه على الجانبين حيث يتم إرسال تنبيه إلى الهاتف وأيضا إلى أداة تقنية صغيرة مثبتة في كم السترة ستومض وتهتز لتنبيه المستخدم.

الخاصية الجديدة تعتبر بمثابة تحديث لخاصية قديمة تسمى "find your phone" كانت تحتاج من الشخص مرتدي السترة القيام بحركة معينة بيده ليقوم الهاتف بالرنين بأعلى الصوت في حال كان يبحث عنه.

السترة يصل سعرها اغلى 350 دولار أمريكي وتتضمن أيضا بعض الخصائص الذكية مثل التحكم في مستوى صوت الهاتف أو استعمال تطبيق "غوغل مابس" وغيرها من الوظائف.