حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، عن إطلاق أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم وذلك بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى أصحاب الهمم ذوي التحديات البصرية.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اطلقنا أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم تستهدف 7 ملايين عربي، بمبادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الموقع الإلكتروني العالمي http://Bookshare.org لتعزيز ثقافة القراءة لدى أصحاب الهمم ذوي التحديات البصرية وتمكينهم من الوصول إلى معارف متنوعة".